Beat la volan, un sofer a intrat cu masina intr-o teava de gaz. Luni, in jurul orei 18.00, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Falticeni a fost sesizat despre faptul ca un sofer s-a izbit cu autoturismul intr-o teava de gaz metan din localitate, dupa care, a plecat de la locul faptei. In urma masurilor intreprinse de politisti, conducatorul auto a fost identificat ca fiind un localnic de 46 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat acestuia sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa a refuzat, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.