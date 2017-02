Beat la volan, un sofer a intrat cu masina intr-un gard, la Ipotesti

Tanarul in varsta de 25 de ani, din judetul Maramures, avea o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Beat manga la volan, un sofer a intrat cu masina intr-un gard. In noaptea de sambata spre duminica, ora 04.15, Sectia 2 Politie Rurala Ipotesti a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, in interiorul localitatii Ipotesti, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului, au identificat pe raza localitatii Ipotesti, un autoturism avariat ca urmare a coliziunii cu gardul unui imobil si pe sofer, un tanar de 25 de ani din judetul Maramures. Intrucat emana halena alcoolica, tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural.