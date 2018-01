Beat si cu permisul retinut, un individ a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu o alta masina, la Poiana Stampei

Barbatul de 47 de ani, din comuna Dorna Candrenilor, avea o alcoolemie de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un individ s-a urcat beat si fara permis la volan, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamantar. Politia Municipiului Vatra Dornei a fost sesizata despre faptul ca, pe DN 17, pe raza localitatii Poiana Stampei, a avut loc o tamponare, soldata cu pagube materiale. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 00.40, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, un barbat de 47 de ani, din comuna Dorna Candrenilor, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune laterala cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 43 de ani din judetul Satu Mare. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul barbatului de 43 de ani si de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul barbatului de 47 de ani. Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 47 de ani are permisul de conducere retinut. Politistii au intocmit in cauza dosar penal penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.