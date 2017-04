Beat si fara permis de conducere, un tanar de 18 ani din Frasin s-a izbit cu masina in gardul unei locuinte

Tanarul avea o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Beat si fara permis de conducere, un tanar a intrat cu masina in gardul unei locuinte. Sambata, in jurul orei 23.00, un tanar, de 18 ani, din orasul Frasin, in timp ce conducea autoturismul, in interiorul localitatii Frasin, avand directia de deplasare Frasin catre Stulpicani, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum in curba la dreapta, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si a lipsei de experienta, a pierdut controlul asupra directiei. Autoturismul a parasit partea carosabila spre partea stanga, intrand in coliziune frontala cu stalpii din beton de la gardul unei locuinte. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a tanarului de 18 ani.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest indicand o valoare de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetarile vor fi continuate sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere", "conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care, la momentul prelevarii mostrelor biologice, are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange" si "vatamare corporala din culpa"(autoaccidentare), cauza urmand a fi solutionata procedural.