Beat si fara permis la volan, un tanar din Vicovu de Sus a provocat un accident si a fugit de la fata locului FOTO

Beat si fara permis la volan, un tanar din Vicovu de Sus a intrat cu masina in coliziune cu un alt autoturism, dupa care a fugit de la fata locului. Marti, ora 10.20, Politia orasului Vicovu de Sus a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, la intersectia dintre strada Calea Cernauti cu strada 1 Decembrie din localitate, a avut loc o tamponare, iar unul dintre conducatorii auto, a plecat de la fata locului. In urma masurilor operative intreprinse, conducatorul auto plecat de locul evenimentului a fost identificat de politisti ca fiind un localnic de 25 de ani, pe nume Gheorghe Bogdan. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul marca VW Passat pe strada 1 Decembrie din orasul Vicovu de Sus, tanarul de 25 de ani, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului BMW condus regulamentar de un localnic de 24 de ani, intrand in coliziune cu acesta. In urma impactului autoturismul BMW a fost proiectat intr-un stalp din beton destinat iluminatului public, pe care l-a rupt. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru tanarul de 24 de ani si de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru tanarul de 25 de ani, vinovat de producerea evenimentului, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Din verificarile ulterioare, politistii au constatat faptul ca tanarul de 25 de ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, motiv pentru care, s-a dispus retinerea acestuia pentru 24 de ore, fiind incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural.