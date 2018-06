Beat si fara permis, un barbat a ajuns cu mopedul pe contrasens unde a intrat in coliziune cu un autoturism, la Campulung Moldovenesc

Din accident a rezultat ranirea barbatului de 77 de nai, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Beat si fara permis, un barbat a ajuns cu mopedul pe contrasens unde a intrat in coliziune cu un autoturism. Accidentul a avut loc joi, in jurul orei 14.00, pe strada Izborul Alb din municipiul Campulung Moldovenesc. In timp ce conducea mopedul intr-o curba fara vizibilitate, un localnic de 77 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 35 de ani din aceeasi localitate. Din accident, a rezultat ranirea barbatului de 77 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,08 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru conducatorul auto si de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru conducatorului mopedului, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma verificarii documentelor, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 77 de ani, ce conducea mopedul, detine permis de conducere, insa, necorespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "conducerea unui autovehicul cu permis de conducere necorespunzator", ce va fi solutionat procedural.