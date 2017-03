Beat si fara permis, un barbat din Marginea a plecat la plimbare cu un buldoexcavator furat

Barbatul de 29 de ani a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Beat si fara permis, un barbat din Marginea a fost prins de politisti in timp ce se plimba cu un buldoexcavator furat. Marti, ora 19.30, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe DN 2E, pe raza comunei Marginea buldoexcavatorul condus de un localnic de 29 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat barbatului sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, a refuzat si recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Cu ocazia cercetarilor, politistii au stabilit faptul ca, profitand de neglijenta detinatorului, un barbat din Marginea, care a lasat utilajul cu cheile in contact si nesupravegheat pe un teren arabil, barbatul de 29 de ani l-a sustras si condus pe drumurile publice. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "refuzul recoltarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.