Beat si fara permis, un tanar de 19 ani a luat masina unui cunoscut si a intrat cu ea intr-un stalp, fiind observat de politisti

Un tanar din Scheia, fara permis si beat crita a luat masina unei cunostinte si a plecat la plimbare cu ea prin localitate. A avut insa ghinionul sa intre cu autoturismul intr-un stalp si sa fie observat intamplator de o patrula de politie. Politistii, in timp ce se aflau in indeplinirea atributiunilor de serviciu, respectiv se deplasau cu autospeciala de serviciu pe strada Agronomului din satul Scheia, au observat masina intrata intr-un stalp de electricitate si in gardul unui imobil. In autoturism se afla o singura persoana, la volan, care accelera motorul cu intentia de a pune autoturismul in miscare, insa nu reusea deoarece pneurile derapau pe zapada. Persoana in cauza a relatat ca se numeste Gheorghies Ilie, de 19 ani din Scheia, ca nu are asupra sa actele de identitate dar ca nu poseda permis de conducere. Avand in vedere cele constatate, Gheorghies Ilie a fost invitat la sediul Politiei Comunale Scheia unde, in prezenta unui martor asistent, a fost testat cu aparatul etilotest rezultand o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tanarul si-a dat consimtamantul scris in vederea recoltarii probelor biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, astfel ca a fost condus la Spitalul Judetean Suceava unde la i-au fost recoltate probe biologice de sange. In timpul efectuarii cercetarilor, la sediul Politiei Comunale Scheia s-a prezentat Gheorghies Nicolae, de 23 ani, din localitate, care a relatat ca detine in folosinta autoturismul intrat in stalp, iar in timp ce se afla in locuinta unei fete, a lasat cheile de la masina pe o masa, imprejurare in care Gheorghies Ilie a luat cheia de la masina, fara permisiunea sa, dupa care a plecat cu ea. Sodferul s-a ales cu dosar penal pentru conducere fara permis, in stare de ebrietate dar si pentru furt.