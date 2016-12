Gigi Becali a declarat, duminica seara, la Romania Tv, ca in urmatorii ani intentioneaza sa-si faca un partid politic "numai cu academicieni si profesori universitari, oameni cu virtuti, ca sa conduca Romania. O sa vedeti! Oameni cu virtuti, cu dragoste care se dau jertfa pentru neam, nu care vin sa jefuiasca tara. Fac partidul ortodox. Am voie? Ce legionar? Am voie sa fac partidul ortodox, cum ei au voie sa faca partidul prostilor, partidul homosexualilor", a spus Gigi Becali, la Romania Tv.