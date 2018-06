Biciclist accidentat mortal de un sofer care a adormit la volan, la Horodnic de Sus

In urma impactului, biciclistul a fost proiectat pe un teren agricol.

Un biciclist si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de o masina. Accidentul a avut loc sambata dimineata, pe DN 17 A, in afara localitatii Horodnic de Sus. Un barbat de 64 de ani, din municipiul Radauti, a adormit la volan si a intrat in coliziune cu bicicleta condusa in fata sa de un localnic de 48 de ani. In urma impactului, biciclistul a fost proiectat pe un teren agricol din apropiere, acesta suferind leziuni grave, fiind constatat decesul. Totodata, in urma coliziunii, conducatorul auto a suferit leziuni usoare. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politisti au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.