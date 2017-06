Biciclist accidentat pe trecerea de pietoni, in municipiul Suceava. Barbatul a vrut sa traverseze strada pe bicicleta VIDEO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa.

Biciclist accidentat de un autobuz pe o trecere de pietoni din municipiul Suceava. Vineri, in jurul orei 13.00, un barbat de 38 de ani in timp ce conducea autobuzul, in momentul in care a ajuns la trecerea de pietoni semnalizata prin indicator si marcaj rutier amplasata in fata Catedralei Ortodoxe, a oprit pentru a acorda prioritate de trecere unei femei. Potrivit martorilor, in momentul in care autobuzul s-a pus in miscare, un tanar de 31 de ani s-a angajat in traversarea strazii pe bicicleta. Soferul sustine ca victima a aparut brusc in fata autobuzului si nu a avut timp s-o evite(vezi declaratie sofer). In urma impactului biciclistul a fost ranit si a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Bicicleta a ajuns sub autobuz. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa.