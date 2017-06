Biciclistul a fost testat cu aparatul etilotest avand o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Biciclist acrosat de un autoturism, la Vicovu de Sus. Miercuri, in jurul orei 19.00, in timp ce conducea autoturismul, pe strada Calea Cernauti din orasul Vicovu de Sus, un localnic de 64 de ani, nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea virajului la dreapta spre strada Plaiului, moment in care, a acrosat un barbat de 44 de ani din aceeasi localitate, ce se deplasa pe bicicleta in aceeasi directie. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a biciclistului, care a fost transportat cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale.Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru biciclist, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.