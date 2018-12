Biciclist in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o masina

Un biciclist a fost ranit grav dupa ce a fost lovit de o masina. Accidentul a avut loc pe strada Bisericii, din comuna Cornu Luncii, marti dupa amiaza. Un localnic de 37 de ani, in timp ce conducea autoturismul, nu a acordat prioritate de trecere unui barbat de 82 de ani, din aceeasi localitate, care circula pe bicicleta pe DN 2E si a intrat in coliziune cu acesta.

Din accident a rezultat ranirea grava a biciclistului, care a fost transportat la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.