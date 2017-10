Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Biciclist ranit intr-un accident. Victima avea o alcoolemie de 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat. Marti, ora 19.30, in timp ce conducea autoutilitara pe DN 2H, pe directia Radauti-Galanesti, unui tanar de 22 de ani din comuna Ulma i-a aparut in fata, pe carosabil o persoana cazuta de pe o bicicleta. In momentul in care a incercat sa o evite, soferul a trecut cu rotile autoutilitarei peste bicicleta, ranind si biciclistul, un barbat de 47 de ani din comuna Horodnic de Jos. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru biciclist, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.