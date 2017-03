Biciclista accidentata de portiera unei masini, la Radauti

Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Biciclista accidentata de portiera unei masini. Luni, in jurul orei 08.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Eudoxiu Hurmuzachi din municipiul Radauti, un localnic de 42 de ani, a oprit la o trecere pentru pietoni pentru a acorda prioritate de trecere persoanelor angajate in traversare, moment in care, fiica sa, de nou ani, aflata pe bancheta din spate, a deschis portiera si a acrosat o femeie de 53 de ani din aceeasi localitate, care circula cu bicicleta in aceeasi directie de mers.In urma impactului, femeia de 53 de ani s-a dezechilibrat si a cazut pe carosabil, suferind leziuni. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, vinovatia producerii accidentului apartine ambilor participanti la trafic, conducatorul auto pentru ca nu a asigurat deschiderea portierei in conditii de siguranta, iar femeia de 53 de ani, pentru ca a efectuat o manevra de depasire neregulamentara. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.