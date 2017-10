Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Biciclista accidentata grav, dupa ce a fost acrosata de masina unui botosanean. Accidentul a avut loc joi, in jurul orei 20.00 pe DJ 176, pe raza localitatii Moldovita. Un tanar de 27 de ani, din judetul Botosani, dupa intersectia cu DC 32 B, a efectuat manevra de depasire a bicicletei conduse de o localnica de 33 de ani, fara sa pastreze o distanta laterala suficienta fata de aceasta, acrosand-o cu oglinda. In urma impactului, biciclista a cazut pe carosabil si a suferit leziuni corporale grave. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.