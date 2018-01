Biciclista lovita de o masina care dadea cu spatele, la Vicovu de Sus

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatoarei auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Biciclista lovita de o masina care dadea cu spatele. Joi, in jurul orei 17.00, in timp ce efectua manevra de mers inapoi, pe strada Nicolae Iorga spre strada Calea Cernauti, din orasul Vicovu de Sus, o localnica de 31 de ani nu s-a asigurat corespunzator si a acrosat o localnica de 47 de ani, ce se deplasa regulamentar cu bicicleta pe strada Calea Cernauti. Din accident, a rezultat ranirea biciclistei de 47 de ani. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatoarei auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.