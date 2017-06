Biciclistii, implicati in peste 60 de accidente, in primele cinci luni ale acestui an

17 dintre biciclistii implicati in accidente erau sub influenta bauturilor alcoolice.

Statistica ingrijoratoare. In primele cinci luni ale acestui an, pe raza judetului Suceava, s-au produs 60 accidente rutiere in care au fost implicati biciclisti, inregistrandu-se o crestere fata de perioada corespondenta din anul 2016(54 accidente).Din totalul celor 60 de evenimente rutiere analizate, opt au fost accidente grave(soldate cu doii morti si sase raniti grav), 51 au fost accidente usoare si un eveniment s-a soldat cu pagube materiale, in timp ce in primele cinci luni ale anului trecut, din cele 54 de accidente, opt au fost grave(soldate cu trei morti si cinci raniti grav) si restul de 46 usoare. Potrivit politistilor, in 52 dintre cazuri vina pentru producerea accidentelor a fost a biciclistilor, inclusiv in cazul celor doua accidente mortale. Cele mai multe accidente rutiere s-au produs pe raza de competenta a Politiei municipiului Suceava, Politiei municipiului Radauti si Politiei orasului Vicovu de Sus. Accidentele mortale au avut loc in localitatile Horodnic de Sus si Vicovu de Sus. In primele cinci luni ale acestui an, 17 dintre biciclistii implicati in evenimente rutiere, s-au aflat sub influenta bauturilor alcoolice, comparativ cu primele cinci luni ale anului trecut, cand opt biciclisti s-au aflat sub influenta bauturilor alcoolice.In ceea ce priveste frecventa accidentelor, se remarca luna aprilie(28 de evenimente rutiere), in timp ce pentru anul 2016 cele mai multe accidente au avut loc in lunile de vara(iunie - 35, iulie -29 si august - 28).

In perioada 12 - 15 iunie politistii de Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna politisti din cadrul Serviciului Rutier - IPJ Suceava si agenti din cadrul posturilor sectiilor si de politie din zona Bunesti, Preutesti, Falticeni, Capu Codrului, Cornu Luncii, Paltinoasa, Marginea, Horodnic de Sus, Vicovu de Jos au organizat si desfasurat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea biciclistilor pe DN2, DJ 208, DJ 208A, DN2E dar si pe drumurile adiacente. Au fost identificati in trafic peste 100 de biciclisti care nu purtau veste reflectorizante si nu aveau vehiculele dotate cu elemente reflectorizante. 16 biciclisti nu implinisera inca varsta de 14 ani. Tuturor acestora le-au fost oferite veste reflectorizante, elemente reflectorizante si pliante cu caracter informativ. Activitatile din trafic au fost completate si cu actiuni de informare in unitatile de invatamant, peste 500 de elevi fiind informati cu privire la pericolele generate de nerespectarea legislatiei rutiere in contextul apropierii vacantei de vara. "Reamintim cetatenilor faptul ca nerespectarea legislatiei specifice de catre biciclisti se sanctioneaza cu amenzi din clasa a trei de sanctiuni. Nerespectarea acestor reguli se sanctioneaza cu 6 - 8 puncte-amenda. Un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, deci 145 lei", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.



Astfel, se interzice conducatorilor de biciclete:

- sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul avand semnificatia "Accesul interzis bicicletelor";

- sa invete sa conduca biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;

- sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului cand pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;

- sa circule fara a tine cel putin o mana pe ghidon si ambele picioare pe pedale;

- sa circule in paralel, cu exceptia situatiilor cand participa la competitii sportive organizate;

- sa circule in timp ce se afla sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

- sa se tina de un vehicul aflat in mers ori sa fie remorcat de un alt vehicul sau impins ori tras de o persoana aflata intr-un vehicul;

- sa transporte o alta persoana, cu exceptia copilului pana la 7 ani, numai daca vehiculul are montat in fata un suport special, precum si a situatiei cand vehiculul este construit si/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

- sa circule pe partea carosabila in aceeasi directie de mers, daca exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;

- sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stanjenesc sau pericliteaza conducerea vehiculului ori circulatia celorlalti participanti la trafic;

Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani.

-Se recomanda ca, in circulatia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protectie omologata.

-Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea, precum si mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva.

-In circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie sa fie:

-prevazuta cu dispozitiv de franare eficace;

-prevazuta cu un sistem adecvat, functional, de directie;

-dotata cu sistem de avertizare sonora; se interzic echiparea si folosirea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor;

-echipata in fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;

-echipata cu elemente sau dispozitive care, in miscare, formeaza un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.