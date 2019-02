Big Brother, la Spitalul Judetean Suceava si razboi contra spajii. Angajati si pacienti, supravegheati cu camere video VIDEO

Redactor:Alina Iosif, Cameraman si redactor:Georgiana Mateiciuc

Big Brother, la Spitalul Judetean Suceava, in urma aplicarii sistemului international anti-mita. Spitalul este primul din Romania certificat oficial ca a implementat sistemul de management anticoruptie. In acest context au fost montate aproape 70 de camere video atat in interiorul unitatii medicale dar si in exterior, prin parcari si in curte, si se monitorizeaza accesul pe fiecare nivel, accesul in Urgente, in fiecare sectie si pe holurile acestora. Acest sistem de supraveghere a costat unitatea medicala 308.000 lei insa managerul Vasile Rambu spune ca beneficiile sunt uriase. Practic se poate monitoriza lejer activitatea personalului dar si modul in care se comporta pacientii si apartinatorii. La orice reclamatie se pot viziona imaginile de pe camerele video, explica Vasile Rambu, care incearca sa scoata definitiv din spital practica plicului cu bani catre medici, asistenti sau infirmiere. Acesta spune ca salariile in sistem sunt acum foarte bune, comparabile cu cele din Italia, si tocmai de aceea trebuie sa se schimbe in bine si atitudinea personalului fata de pacienti. O alta nemultumire a managerului Rambu este faptul ca medici din sistemul de stat lucreaza si in sistemul privat, medici, care in opinia sa, racoleaza pacienti din spital pentru cabinete private si care nu au aceeasi atitudine fata de bolnav in sistemul de stat ca in cel privat.



Angajatii spitalului, monitorizati cand vin la serviciu si cand pleaca din spital



Cu ajutorul noului sintem video se va monitoriza inclusiv pontajul personalului si daca acesta respecta orele de program. Se vor aplica sanctiuni administrative celor care pleaca mai devreme de la serviciu. Conducerea unitatii sanitare si sefii de sectii au acces de oriunde la imaginile din sectiile lor. De asemenea, holurile spitalului si peretii sectiilor au fost impanzite de afise prin care se cere pacientilor sa nu ofere spaga. Orice pacient poate sa sesiseze practici incorecte din partea personalului la un numar de telefon special , pe adresa de email, dar si la personalul de pe sectie. Despre implementarea acestui sistem de monitorizare video sunt medici care au o parere foarte buna si spun ca sunt beneficii atat pentru ei (care cad prada uneori agresiunii unor persoane recalcitrante) dar si pentru pacienti, precum seful UPU/SMURD Suceava, Liviu Cirlan (vezi video). Pacientii spun ca este un lucru foarte bun monitorizarea video si chiar spera ca spaga va deveni o amintire in Spitalul Judetean Suceava, mai ales ca unii dintre ei, pensionarii in speta, nu au bani de mita si traiesc de la o zi la alta. Nu toti angajatii spitalului vad insa cu ochi buni monitorizarea permanenta si spun ca se simt urmariti si priviti din start cu suspiciune. Si intr-adevar, pentru personalul din spital, chiar si pentru angajatii cinstiti care refuza mita pacientului si care nu conditioneaza actul medical, acest sistem video poate reprezenta o presiune in plus. Cum presiuni sunt si atitudinea agresiva a unor pacienti si apartinatori, presiunea mediatica, conditiile riscante de munca, garzi obositoare si lupta cu moartea. De acesti oameni depind sanatatea si viata unor semeni, au o mare responsabilitate si sunt cadre de aici care au salvat sute de vieti, fiecare in parte, de-a lungul carierei. Desigur, nu toti sunt ingeri, asa cum spunea si Vasile Rambu, nu toti sunt la fel de bine pregatiti si de implicati in ceea ce fac zi de zi, dar ar trebui sa nu le fie puse etichete in comun, sa nu fie catalogati toti la fel, la gramada, intr-un fel sau altul dupa prima impresie, ci sa fie priviti cu respect!

Ce sistem de monitorizare ne-ar trebui pentru a starpi Marea Coruptie din Sistemul de Sanatate?



Desigur intentia managerului Rambu de a face ordine in spital este laudabila, dar intre noi fie vorba, coruptia din Sistemul de Sanatate nu inseamna doar spaga primita de personal de la bolnavi, care este infima in comparatie cu scurgerile din sistem si cu jaful pe bani publici de la un anumit nivel. Coruptia Adevarata, Marea Coruptie din sistemul de Sanatate inseamna contracte umflate si date pe ochi frumosi, adica pe comisioane grase si pe criterii politice, inseamna angajari pe bani si favoritisme, afaceri cu medicamente si aparatura medicala in detrimentul platitorului de taxe si in favoarea unor firme sau a unor sefi din sistem. Dar cu toate acestea trebuie sa lupte institutii abilitate precum DNA-ul.