Bilant de sfarsit de an la Primaria Suceava VIDEO

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat in cadrul unei conferinte de presa bilantul activitatii institutiei pe care o conduce, pentru anul 2017. Lungu a vorbit mai intai despre reabilitarea infrastructurii rutiere in municipiul Suceava, precizand ca in acest an au fost turnate covoare asfaltice pe strazile Ciprian Porumbescu, Scurta, Aleea Nucului, Florilor si Constantin Moraru. Edilul a amintit de realizarea unui numar de 516 locuri noi de parcare, finalizarea zonei de agrement Tatarasi, construirea de 80 de apartamente ANL noi, modernizarea pietelor din Burdujeni si Centru. "Implementare proiecte fonduri elvetiene. Modernizare iluminat public cu lampi de tip led, proiect finalizat 90 la suta, la stadiul fizic. Montare puncte de incarcare standard si rapide "Electromobilitate - Vehicule electrice pentru o municipalitate verde". S-au licitat masinile electrice - 11 autoturisme, doua furgonete, doua autospeciale - urmeaza sa fie livrate. Au fost licitate zece bicliclete electrice si infrastructura de incarcare cu panouri fotovoltaice. Finalizare si aprobare documentatii Fonduri europene 2014-2020. Au fost finalizate documentele strategice SIDU(Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana) si PMUD(Planul de Mobilitate Urbana Durabila), au fost depuse si aprobate la ADR - Piatra Neamt(Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est) si la AM POR( Autoritatea de Management POR)- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Este in lucru studiu transport public ecologic Suceava pentru achizitia a 40 de autobuze electrice. Se lucreaza la documentatia pentru centrul multifunctional Itcani. Se lucreaza la documentatia pentru gradinita din Burdujeni-Sat. Se lucreaza la proiectul de reabilitare retele termice pe POIM(Programul Operational Infrastructura Mare). A fost depus si aprobat in prima etapa, proiectul de reabilitare termica a cladirii Primariei Municipiului Suceava. A fost demarat proiectul pentru reabilitarea Statuii lui Stefan cel Mare, de la Cetate. Este demarata din nou procedura de licitatie, dupa obtinerea avizului de la Ministerul Culturii.Este in lucru solutia de proiecte pentru Monumentul Unirii, pe care vrem sa-l realizam impreuna cu Consiliul Judetean. Monumentul va fi amplasat vis-a -vis de Palatul Administrativ. A fost demarat proiectul de modernizare a strandului de la Itcani", a declarat primarul Ion Lungu.

Edilul a vorbit si despre doua noi parteneriate, infratiri cu orasele Soroca din Republica Moldova si Bethlehem din Palestina dar si de sprijinul financiar de peste un milion de lei pentru Spitalul Judetean Suceava. Lungu a prezentat si nerealizarile acestui an: intarzieri in accesarea fondurilor europene 2014-2020, nefinalizare licitatie salubritate menajera, pierdere finantare europeana gradinita Cartier Obcini, desi este depus un Proiect de lege in Parlament, nu s-a reusit transferarea Parcului Sipote si Zonei Zamca la primarie. "A fost un an greu din punct de vedere financiar si vom vedea ce va fi si anul viitor. Din pacate semne bune anul n-are, avand in vedere ca din start pierdem vreo 7 milioane de euro din impozitul pe venit, dar bucurosi le-om duce toate! De asta suntem aici, sa gasim solutii" a declarat Ion Lungu.