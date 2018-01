Biserica din Malini, in flacari, interventie in forta a pompierilor. Imagini spectaculoase

Sursa foto, video:facebook itp Malini

Incendiu devastator, la Malini, unde a ars ca o torta, in totalitate, biserica din lemn din satul Suha. Flacarile au cuprins toata biserica vineri seara,in jurul orei 18.00, si se puteau vedea de la kilometri distanta. In apropierea bisericii se afla un camin de batrani, in care nu se afla nimeni la ora izbucnirii focului, dar flacarile puteau sa se extinda si la aceasta cladire. Asezamantul este destul de izolat si de aceea incendiul a fost observat cu intarziere, de la sute de metri distanta, deja cand flacarile erau uriase. Pompierii au intervenit in forta, cu 9 autospeciale cu apa si spuma, pentru a stinge focul, urmand ca sambata dimineata, pe lumina, sa stabileasca de la ce anume a pornit incendiul. Interventia in teren a fost condusa de seful ISU Suceava, general de brigada Ion Burlui. In biserica nu era nimeni atunci cand a izbucnit focul, spun pompierii. La fata locului s-a deplasat si o ambulanta, un echipaj fiind pregatit sa acorde ingrijiri de urgenta in caz de nevoie. Pana la acest moment, nu ar fi victime, biserica insa va fi facuta scrum aproape in totalitate. Localnici dar si vizitatori spun ca biserica din Suha, ridicata dupa modelul celor din Maramures, era un colt de rai. Vom reveni cu informatii si imagini!