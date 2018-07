Trafic blocat pe unul din cele mai circulate bulevarde din Suceava dupa ce mai multe coli de tabla au cazut dintr-o masina pe sosea FOTO

Soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 870 lei.

Trafic blocat, miercuri la amiaza, in zona intersectiei Bd. 1 Decembrie 1918 cu strada Bistritei din municipiul Suceava, dupa ce dintr-o dubita au cazut coli de tabla pe sosea. S-au format cozi de masini iar cirulatia a fost blocata aproximativ jumatate de ora. Conform Politiei Locale Suceava, blocajul a fost provocat de un barbat in varsta de 50 de ani, domiciliat in orasul Salcea. Barbatul nu a luat masura asigurarii marfurilor transportate, constand in coli de tabla si acestea au fost imprastiate pe banda a doua a sensului de mers, blocand circulatia in zona.Conducatorul auto a fost legitimat si sanctionat contraventional de catre politistii locali cu amenda in valoare de 870lei.