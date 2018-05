Bogdan Galanton, trimis in judecata pentru ultraj dupa ce l-a lovit si hartuit pe politistul Razvan Bolea VIDEO

Politistul de la Actiuni Speciale a fost imbrancit si lovit in mall iar inculpatul a postat pe retele de socializare, ani la rand, diverse fotografii cu victima pe retelele de socializare, insotite de insulte sau comentarii denigratoare.

Fostul agent de paza Bogdan Galanton a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava pentru savarsirea infractiunii de ultraj. Victima sa a fost politistul Razvan Bolea, pe care l-a hartuit pe retelele de socializare si pe care l-a luat la bataie in loc public in urma cu un an. Culmea, atunci au fost jurnalisti care i-au luat apararea lui Galanton si au scris ca acesta era in fapt victima politistului de la actiuni Speciale din cadrul I.P.J. Suceava. Procurorii spun ca in fapt, la inceputul lunii aprilie 2014, Razvan Bolea si alti trei colegi din cadrul S.AS. au fost desemnati de conducerea I.P.J. Suceava sa intervina pe raza de competenta in vederea aplanarii unor eventuale conflicte violente. Astfel, cei patru lucratori de politie s-au deplasat la barul Ranch din municipiul Suceava pentru aplanarea unui scandal insa agent de paza Bogdan Galanton i-a impiedicat sa ia masurile necesare in vederea desfasurarii activitatii pentru care s-au deplasat la locul incidentului, s-a manifestat violent la adresa lucratorilor de politie, motiv pentru care acestia au fost nevoiti sa utilizeze forta fizica impotriva sa, iar ulterior l-au condus pe inculpat la sediul subunitatii de politie procedand la sanctionarea sa contraventionala. De la momentul respectiv inculpatul, considerand ca persoana vatamata a procedat la sanctionarea sa in mod nejustificat, a postat diverse fotografii cu victima pe retelele de socializare, insotite de insulte sau comentarii denigratoare, iar in situatiile in care s-a intalnit pe raza municipiului Suceava cu victima a adoptat fata de aceasta o atitudine amenintatoare, provocatoare, proferand insulte la adresa sa ori a membrilor familiei sale.



Politistul de la Actiuni Speciale, luat la bataie in mall

La data de 30 aprilie 2017, cei doi s-au intalnit intamplator la Iulius Mall, pe culoarul de la iesirea din cinema. Fostul agent de paza si-a iesit din minti cand a dat cu ochii de politist si l-a intrebat de ce l-a batut in timpul interventiei la Ranch. "Esti un gabor imputit, aia esti tu? De ce ai dat in mine? La piata ce-ai facut? Nu mai poti de smecherie in orasul asta? Marele Bolea! Cine esti tu, ma ?" l-a intrebat fostul agent de paza pe politist. Razvan Bolea i-a spus fostului agent de paza ca nu il cunoaste. Pe imagini se vede cum Razvan Bolea ii cere lui Bogdan Galanton sa pastreze distanta. Ajunsi in capatul culoarului, Bogdan Galanton si-a intrebat copilul, care a fost prezent la toata scena, care este cel mai mare dusman al sau, dupa care l-a impins pe politist cu umarul. Dupa ce a fost imbrancit si lovit, Razvan Bolea i-a spus fostului agent de paza sa mearga impreuna pe malul raului Suceava si sa rezolve problemele, in disperare de cauza, si asta pentru ca politistul era impreuna cu sotia si copilul minor si se temea ca acestia ar putea fi agresati. Scandalul a continuat pe scarile rulante din mall dar si la parter, dupa care politistul a iesit din centrul comercial si a sunat la 112. Medicii legisti au constatat ca in urma incidentului politistul prezenta leziuni la nivelul umarului drept, produse prin loviri cu sau de corp contondent si miscare articulara fortata, care pot necesita in vederea vindecarii un numar de 20-25 zile de ingrijiri medicale.In consecinta, fapta inculpatului care la data de 30 aprilie 2017 intr-un loc public, a proferat insulte si amenintari in mod nemijlocit si totodata a exercitat acte de violenta cu consecinta producerii unor leziuni vindecabile in 20-25 zile de ingrijiri medicale, asupra persoanei vatamate, lucrator de politie, in legatura cu exercitarea anterioara de catre aceasta a unor atributiuni de serviciu, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de ultraj.