Bolid de lux cautat de autoritatile din Italia, gasit la vama Siret. Vineri, in jurul orei 04.30, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera un cetatean ucrainean, Ivan. H., in varsta de 35 de ani, care conducea un autoturism marca Lexus NX, cu numere de inmatriculare ucrainene. Barbatul a prezentat la control, pe langa documentele de calatorie personale, un certificat de inmatriculare pentru autoturismul pe care il conducea, iar in urma verificarii s-a constatat ca acesta nu indeplinea conditiile de forma si fond ale unui document autentic, fiind fals. Politistii de frontiera au efectuat un control amanuntit asupra autovehiculului si au observat, sub scaunul din partea dreapta fata, o placuta aplicata artizanal ce acoperea seria de sasiu originala a masinii. Totodata, in urma verificarilor in bazele de date s-a constatat ca mijlocul de transport figureaza ca fiind "bun cautat pentru confiscare", alerta introdusa de catre autoritatile din Italia.In cauza, s-a intocmit lucrare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de tainuire, uz de fals si punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare.De asemenea, autovehiculul marca Lexus, an fabricatie 2014, in valoare de 40.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera, in vederea luarii masurilor legale ce se impun.