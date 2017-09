Bolid de lux facut zob dupa ce soferul a intrat intr-un sant, a rulat cu masina acolo si a pus la pamant copaci si tot ce i-a iesit in cale VIDEO

Un tanar care gonea cu bolidul de lux pe DN 2H a zburat in sant dupa ce a pierdut controlul volanului din cauza neadaptarii vitezei dar si din cauza ca apa de la ploaia torentiala a adus pietris pe sosea de pe un drum lateral, de tara.

Cascadorii pe sosea, pe o ploaie torentiala, la Badeuti, sambata dupa amiaza. Un tanar care gonea cu bolidul de lux pe DN 2H a zburat in sant dupa ce a pierdut controlul volanului din cauza neadaptarii vitezei dar si din cauza ca apa de la ploaia torentiala a adus pietris pe sosea de pe un drum lateral, de tara. Autoturismul BMW a iesit de pe sosea si a ajuns in sant unde a rulat circa 30 de metri, timp in care a lovit doua podete, un indicator rutier si a pus la pamant copaci cu tot cu radacina. In final bolidul s-a oprit in poarta unei case, chiar langa o masina parcata acolo. Din fericire, soferul, care era singura in masina, nu a patit nimic si asta pentru ca purta centura de siguranta dar si gratie dotarilor autoturismului. Masina de lux a fost insa facuta zob, bucati din ea fiind imprastiate peste tot prin sant. Oamenii care locuiesc in zona spun ca au tras o sperietura zdravana si au auzit o bubuitura puternica. Doar norocul a facut ca pe marginea drumului sa nu fie nici un pieton, altfel am fi vorbit si de victime.