Boroaia. Prins beat la volan si cu permisul suspendat, dupa ce a intrat cu masina intr-un sant

Tanarul de 24 de ani avea o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Prins beat la volan si cu permisul suspendat, dupa ce a intrat cu masina intr-un sant. Marti, ora 19.40, in timp ce patrula pe DN 15C, din comuna Boroaia, o patrula din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vadu Moldovei, a identificat un autoturism intrat intr-un sant si pe conducatorul auto, un localnic de 24 de ani.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul are permisul de conducere suspendat. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.