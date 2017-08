Borseta cu bani gasita de politisti si restituita proprietarei FOTO

In borseta erau aproape 5.000 lei.

Borseta cu bani gasita de politisti si restituita proprietarei. Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr.8 Adancata, in timp ce efectuau supravegherea si controlul traficului rutier pe DN29A pe raza comunei Adancata, au observat o geanta aflata pe acostamentul drumului. In interior au fost identificate cartea de identitate a unei femei de 63 de ani, din municipiul Dorohoi, suma de 4.833 de lei, un set de chei, mai multe carduri si documente. Facand verificari in regim de urgenta politistii au reusit in doar cateva minute sa o contacteze pe femeie si sa ii dea vestea buna cu privire la recuperarea sumei de bani. Femeia se afla in masina impreuna cu sotul sau de 65 de ani si nici macar nu stia ca si-a pierdut geanta. Din verificarile ulterioare s-a stabilit ca cei doi au venit cu autoturismul in zona Sucevei pentru a face anumite cumparaturi. La un moment dat cei doi au oprit vehiculul pentru a intreba o persoana despre o anumita locatie, moment in care geanta care se afla in lateralul portierei a cazut. Toate bunurile, inclusiv suma de bani au fost predate celor doi soti.