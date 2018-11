Bosanci. Barbat gasit mort de frig, in zapada, in curtea casei

Primul deces din cauza frigului inregistrat in judet, in acest sezon rece, dupa ce a nins si temperaturile au scazut. Este vorba despre un barbat de 55 de ani, din comuna Bosanci. El a fost gasit mort in curtea locuintei, in zapada. Descoperirea macabra a fost facuta de un vecin, marti seara, acesta sunand la 112. La fata locului au ajuns criminalistii. Din discutiile purtate cu membrii familiei, a rezultat faptul ca barbatul gasit mort era divortat de mai multi ani, locuia singur, nu era inscris la nici un medic de familie si era cunoscut ca un mare consumator de bauturi alcoolice. Cel mai probabil, el a cazut in curte si nu s-a mai putut ridica de acolo, murind in soc hipotermic. Trupul neinsufletit al acestuia a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cauzei exacte a mortii.