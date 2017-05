Botosanean retinut pentru 24 de ore dupa ce a furat geanta unei batrane, la Campulung Moldovenesc

Individul de 26 de ani urmeaza sa fie prezentat miercuri instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.

Botosanean retinut pentru 24 de ore dupa ce a furat geanta unei batrane. Marti, ora 17.45, Politia municipiului Campulung Moldovenesc a fost sesizata de o localnica de 76 de ani, ce era insotita de o patrula de jandarmi, despre faptul ca in cursul zilei, in jurul orei 17.00, in timp ce se deplasa pe o strada din localitate, un tanar necunoscut i-a smuls din mana o geanta cu bani si documente si a fugit, prejudiciul fiind de aproximativ 500 lei.In urma activitatilor operative intreprinse de politisti, autorul faptei a fost identificat ca fiind un tanar de 26 de ani din judetul Botosani, care nu a recunoscut fapta, desi la momentul savarsirii faptei a fost surprins de mai multe camere de supraveghere video si de martori oculari. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie, suspectul fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, miercuri, sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.