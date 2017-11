Braconier prins de politisti in flagrant, la Preutesti

Barbatul de 31 de ani, din comuna Preutesti, a fost prins in timp ce reactiva o capcana pentru animale.

Braconier prins de politisti in flagrant. Politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul IPJ Suceava au desfasurat, in ultimele doua zile, mai multe actiuni pentru prevenirea si combaterea faptelor de braconaj dar si in vederea legalizarii posesorilor de arme.In cadrul actiunilor a fost efectuata si o perchezitie in vederea asigurarii probatoriului intr-un dosar penal, dar au fost aplicate si sanctiuni celor care nu respecta legislatia incidenta activitatii de detinere a armelor letale sau neletale. Astfel, vineri, ora 07.20, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Suceava, impreuna cu un paznic de vanatoare, l-au surprins in flagrant pe un barbat de 31 de ani, din comuna Preutesti, in timp ce reactiva una din cele trei capcane tip lat, montate de acesta langa o scaldatoare de pe fondul de vanatoare Husi, din comuna Preutesti. Braconierul a incercat sa fuga, moment in care, a fost somat, acesta fiind imobilizat ulterior de catre politistii. In baza probatoriului administrat si a mandatului emis de Judecatoria Falticeni, politistii au efectuat in cursul zilei o perchezitie domiciliara la locuinta suspectului, ocazie cu care, au fost identificate si ridicate, o capcana pentru mamifere mari, mai multe probe biologice provenite de la vanat, o teava ce provine de la o arma neletala cu sistem de tragere si mai multe laturi. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "braconaj cinegetic", cercetarile fiind continuate pentru stabilirea intregii activitati infractionale a barbatului de 31 de ani. Sambata, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase Suceava au efectuat verificari cu privire la respectarea legislatiei specifice de catre detinatorii de armament si munitii letale si neletale, ocazie cu care, au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale in valoare de 600 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.295/2004, constand in neanuntarea politiei in termenul legal de zece zile, despre schimbarea domiciliului sau resedintei, in vederea efectuarii de mentiuni in permisul de arma."Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare, prevenirea si combaterea faptelor de braconaj fiind o prioritate a politistilor avand in vederea specificul judetului nostru", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.