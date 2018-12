Bradul de Craciun, cum sa il alegi si sa il impodobesti

Bradul de Craciun este cel mai indragit simbol al acestei sarbatori sfinte. Insa trebuie sa stii cum sa impodobesti bradutul astfel incat el sa arate perfect. Daca iti place stilul elegant si rafinat, acest lucru ar trebui sa se reflecte si in brad, titreaza cei de la eva.ro. Iata cateva sfaturi pentru a-l face sa debordeze de eleganta.



1. Alege un brad bogat



Inainte de a impodobi bradul, trebuie sa te asiguri ca ai suficient de multe crengute pe care sa agati ornamentele. Investeste intr-un brad bogat, cu crengi pline si dese, deoarece are un aspect mult mai elegant decat unul care abia daca are cateva ramuri razlete. Sigur ca la fel de bine poti avea un brad artificial, care chiar daca nu emana mirosul specific, are multe crengute, spun cei de la eva.ro.



2. Alege cromatica



Cu multi ani in urma, nimeni nu punea pret pe cromatica decoratiunilor din brad. De Craciun, fiecare scotea cutia cu decoratiuni si agata in brad tot felul de ornamente mici, mari, albe, rosii, albastre sau multicolore.



Ei bine, daca iti doresti sa ai un brad elegant, trebuie sa te rezumi la cel mult doua culori. Gandeste-te ca bradul de Craciun nu este o sorcova. Cele mai potrivite culori pentru crearea unui look elegant sunt rosul si auriul, auriul si argintiul, albul si argintiul, albul si negrul. Desigur, poti opta si pentru alte combinatii cromatice sau te poti rezuma la o singura culoare.



3. Foloseste un singur model de beteala



Beteala poate fi foarte inselatoare in brad.Cand o vezi in magazin ti se pare ca este foarte eleganta si frumoasa, dar cand o asezi in brad iti dai seama ca nu mai da chiar atat de bine.

Din experienta anilor trecuti, stii deja ca pomul de Craciun poate arata foarte bine si fara beteala groasa. Cu cat este mai simplu ornat, cu atat este mai elegant. Dar daca nu vrei sa renunti la beteala, este indicat sa alegi o singura culoare si un singur model.



4. Decoreaza cu luminite albe sau galbene



Cand alegi instalatia pentru bradul de Craciun, cel mai bine ar fi sa alegi una care are luminite albe sau galbene. Arata bine si cele cu luminite multicolore, dar aspectul bradului nu va mai fi atat de elegant.



5. Alege cu grija decoratiunile



In final, decoratiunile sunt cele care pot face diferenta intre un brad banal si unul elegant, somptuos. Asadar, analizeaza bine stilul pe care vrei sa il obtii si evita sa cumperi tot felul de decoratiuni doar pentru ca arata bine.

Imagineaza-ti cum ai vrea sa arate bradul de Craciun si achizitioneaza doar ornamentele de care ai nevoie.



Este bine sa folosesti seturi de ornamente, deoarece vor conferi bradului un aspect elegant si modern. Un set de globuri, unul de fundite si unul de fluturasi ar trebui sa fie de ajuns pentru a obtine un bradut elegant si sofisticat.



Iti recomandam sa eviti incarcarea crengutelor de brad cu prea multe ornamente, dar poti fi atenta sa agati decoratiuni peste tot, chiar si in zonele din spate.



6. Ascunde suportul de brad



Suportul de brad nu ar trebui sa ramana la vedere, pentru ca nu se ridica la eleganta decoratiunilor. Il poti ascunde in spatele unor cutii de cadouri frumos ambalate sau poti aseza beteala in jurul lui





