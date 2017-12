Brazi de Craciun, comercializati ilegal in piata Veresti. Doua persoane au fost sanctionate contraventional

Cei 32 de brazi de Craciun au fost ridicati in vederea confiscarii.

Brazi de Craciun, comercializati ilegal in piata Veresti. Politistii SPR 2 Ipotesti, duminica, s-au sesizat din oficiu despre faptul ca la intrarea in piata Obor Veresti, doi barbati de 41 de ani si, respectiv de 21 de ani, ambii din comuna Vama, ofereau spre vanzare, primul 18 arbori specia molid si secundul 14 arbori specia molid fara a avea documente de provenienta pentru pomii comercializati. Barbatul de 41 de ani a fost sanctionat contraventional conform art. 1 lit. e din Legea nr. 12/1990R cu 500 lei, iar cei 18 pomi specia molid au fost ridicati in vederea confiscarii.De asemenea, tanarul de 21 de ani a fost sanctionat contraventional conform art. 1 lit. e din Legea nr. 12/1990R cu suma de 500 lei iar cei 14 pomi specia molid au fost ridicati in vederea confiscarii. Valoarea bunurilor confiscate este de aproximativ 500 lei.