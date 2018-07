Brodina. Adolescent de 17 ani prins de politisti la volanul unei masini

Un adolescent de 17 ani a fost prins de politisti la volanul unei masini. In noaptea de luni spre marti, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a oprit pentru control pe DJ 176, din comuna Brodina, autoturismul condus de un localnic de 17 ani si in care se afla ca pasager, tatal acestuia, un barbat de 37 de ani din aceeasi localitate. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca baiatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. In cauza s-a intocmit dosar penal, adolescentul fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", iar tatal sau de sub aspectul comiterii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere", ce va fi soluționat procedural.