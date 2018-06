Brodina. Incendiu provocat de o candela nesupravegheata

In urma incendiului au fost distruse bunuri in valoare de 45.000 lei.

Incendiu provocat de o candela nesupravegheata in comuna Brodina, luni dimineata. Pompierii militari ai Garzii de Interventie Vicovu de Sus, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta ale localitatilor Brodina, Straja, Bilca si Vicovu de Sus, au intervenit cu sase autospeciale cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in comuna Brodina.La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau la o constructie corp comun, P+M, dispusa in forma de "U", fiecare latura având proprietar diferit, cu pericol de propagare la vecinatati. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ doua ore jumatate. Primului proprietar i-au ars mansarda si acoperisul pe o suprafata de aproximativ 150 mp. La al doilea proprietar, au ars acoperisul unui hol si invelitoarea din tabla pe 15 mp, iar la ultimul proprietar au ars mansarda si bunurile din aceasta, precum si 40 mp din acoperisul casei. La intregul corp comun s-au degradat peretii interiori si tavanele camerelor. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost flacara provenita de la o candela nesupravegheata (foc deschis in spatii inchise).