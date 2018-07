Brosteni.Un barbat disparut de sambata, in timpul inundatiilor, a fost gasit mort

Un barbat disparut de sambata, in timpul inundatiilor, a fost gasit mort. Barbatul de 47 de ani, din orasul Brosteni, a fost dat disparut de familie in data de 30 iunie. Marti, politistii din cadrul Politiei orasului Brosteni au reluat verificarile in acest caz. In urma scotocirii fanului si efectuarii verificarilor amanuntite intr-un fanar din gospodaria barbatului, a fost identificat sub niste baloti de fan trupul neinsufletit al acestuia. Din primele informatii, barbatul manevra de pe o scara niste baloti de fan. La un moment dat, un balot a cazut peste barbat, strivindu-l. Trupul neinsufletit al acestuia a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru efectuarea autopesiei si stabilirea cauzei decesului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa.