Bruta cu chip de om care a terorizat zeci de localnici, la Radauti.Detalii socante in cazul femeii ucise de fiu VIDEO

Detalii socante ies la iveala in cazul femeii ucise cu salbaticie de fiul sau, la Radauti. Criminalul, pe nume Petrovici Gabriel, a bagat spaima in localnicii de pe strada Putnei prin violenta sa. Toti vecinii spun ca la betie barbatul era extrem de violent. Si-a agresat in nenumarate randuri copiii si sotia si chiar a fost decazut din drepturile parintesti, unul din copii fiind dus la asezamantul de la intrare din Radauti. Nici fiul cel mare, de 16 ani, nu a scapat si a ajuns la spital in urma unei batai administrate de tata. Tocmai de aceea sotia a plecat in vara de acasa si zilele trecute barbatul a aflat ca aceasta a intentat divort. Atunci ti-a iesit din minti, a baut ore intregi cu un amic, dupa care si-a ucis mama in bataie, pe motiv ca aceasta l-a despartit de sotie. Femeia de 68 de ani, Menczer Brandusa Dora, a fost fotograf cunoscut in oras pe vremuri. De cativa ani ea locuia in Israel, unde era casatorita si avea o situatie financiara buna. Banii din pensie ii cedase fiului ei ramas in tara la fel ca si casa. In august femeia a venit la Radauti sa il impace pe fiul sau cu sotia. A mai fost batuta crunt in urma cu o luna dar a ramas, decisa sa isi petreaca sarbatorile la Radauti impreuna cu fiul si dupa aceea sa plece din tara. Acesta s-a dovedit insa a fi o bestie si pentru mama sa, nu doar pentru vecini si cunoscuti. El si-a luat mama la bataie si a lovit-o in mai multe randuri cu un par si alte corpuri contondente. Femeia de 68 de ani a avut parte de o moarte brutala spun politistii, dupa care a fost lasata sa zaca in casa. A fost gasita a doua zi de un cunoscut venit in vizita, care a sunat la 112. Localnicii respira acum usurati ca Petrovici a ajuns dupa gratii si spera sa scape de el pentru mai mult timp. Inclusiv sotul femeii care serveste la barul din vecinatatea casei individului a ajuns la spital dupa ce a fost atacat de acesta. Oamenii spun ca daca s-ar fi luat din timp masuri si Petrovici ar fi fost pedepsit pentru bataile aplicate vecinilor si copiiilor sai, mama lui nu ar mai fi avut o asemenea soarta. Ei se feresc sa fie fotografiati sau filmati din cauza ca le este frica de Petrovici. Barbatula fost arestat preventiv pentru 30 de zile si risca ani buni de inchisoare pentru omor.