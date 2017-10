O echipa de politisti din cadrul Politiei Municipiului Suceava – Biroul Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor judiciaristi din cadrul Sectiei de Politie nr. 16 Bucuresti, l-au localizat pe barbatul in cauza pe raza municipiului Bucuresti, acesta fiind preluat in custodie si audiat.

Bucurestean, prins de politisti dupa ce a jefuit o batrana din municipiul Suceava. Tanarul de 29 de ani a patruns in locuinta unei femei de 68 de ani din municipiul Suceava sub pretextul ca este angajatul unei unitati de distribuire a gazelor naturale si energiei electrice si a furat o suma de bani. Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, in perioada 10-13 octombrie, au desfasurat activitati de prevenire si informare, atat in mediul urban cat si rural, grupul tinta fiind persoane varstnice vulnerabile la infractiunile de furt prin imprietenire. Politistii din cadrul posturilor de politie si politistii de proximitate din mediul urban au realizat situatii privind zonele in care locuiesc persoane vulnerabile, activitatile preventive fiind derulate din casa in casa in vederea informarii si responsabilizarii persoanelor varstnice si cresterii gradului de siguranta a acestora.De asemenea, activitatile au fost desfasurate si in spatiile publice, in parcuri si piete, in aceste cazuri informarea efectuandu-se prin inmanarea de materiale preventive(scrisori, pliante, brosuri). Peste 1000 de astfel de materiale au fost distribuite de politisti. In paralel si in completarea actiunilor preventive si de informare, politistii structurilor operative au continuat documentarea cauzelor de furt prin imprietenire, reusind probarea activitatii infractionale a unui tanar de 29 de ani din municipiul Bucuresti, care in luna iunie a patruns in locuinta unei femei de 68 de ani din municipiul Suceava sub pretextul ca este angajatul unei unitati de distribuire a gazelor naturale si energiei electrice, sustragand o suma de bani. In urma unor activitati investigative complexe politistii au reusit identificarea barbatului, stabilind ca acesta se afla pe raza municipiului Bucuresti. O echipa de politisti din cadrul Politiei Municipiului Suceava – Biroul Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor judiciaristi din cadrul Sectiei de Politie nr. 16 Bucuresti, l-au localizat pe barbatul in cauza pe raza municipiului Bucuresti, acesta fiind preluat in custodie si audiat. Dupa prezentarea materialului probator, barbatul a recunoscut furtul comis, intreaga suma fiind recuperata si predata partii vatamate. In cauza cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, fapta prev. si ped. de art. 228 alin.1 Cod penal, cauza urmand a fi solutionata procedural."Politistii atrag atentia inca o data cu privire la persoanele care au acces la locuinta sau sunt primite in locuinta. Nu permiteti intrarea in curti sau locuinte a persoanelor necunoscute sau care invoca diverse motive. Nu dezvaluiti persoanelor cunoscute ocazional locatiile in care pastrati sau detineti lucruri de valoare sau sume de bani. Nu depozitati in locuinta sume mari de bani", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.