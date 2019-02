Bunuri confiscate de politistii suceveni in cadrul unor actiuni pentru combaterea comertului ilicit FOTO

Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava a organizat, in cursul zilei de joi, o actiune punctuala in pietele si bazarul din municipiul Suceava pe linia prevenii si combaterii comercializarii ilicite de tigari de provenienta extracomunitara, ocazie cu care, au fost identificate 11 persoane cu varste intre 24 si 68 de ani, toate din judetul Suceava, care detineau sau comercializau fara drept tigari de provenienta extracomunitara, fiind intocmite dosare penale pentru savarsirea infractiunii de "contrabanda".

Astfel, o mare parte din pachete cu tigari de contrabanda au fost descoperite de politisti ascunse in diverse locuri, respectiv in scaune si mese cu plafon dublu sau compartimente special amenajate pentru a nu putea fi gasite de organele de control.

Intreaga cantitate, respectiv 14.860 tigarete de provenienta extracomunitara identificata a fost indisponibilizata, urmand ca in cadrul acestor cauze penale, sa fie calculate sumele cu care bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat, pentru ca ulterior sa fie dispuse masuri asiguratorii.

Cercetarile continua de politistii Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale Suceava sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul unitatilor de parchet competente, in vederea stabilirii stari de fapt si tragerea la raspundere a tuturor persoanelor implicate.

Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava a organizat, in cursul zilei de miercuri, o actiune pe raza municipiului Suceava si a comunei Arbore pe linia prevenirii si combaterii faptelor de evaziune fiscala si comert ilicit, inclusiv cu animale si produse de origine animaliera, in cadrul careia au fost verificate 27 de entitati economice, fiind aplicate 27 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 56.000 lei, toate la Legea nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, republicata.Politistii au mai confiscat bunuri in valoare de 400 lei.

"Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare, siguranta sucevenilor si legalitatea actelor de comert fiind obiective prioritare ale politistilor", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.