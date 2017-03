Politistii fac cercetari pentru identificarea autorilor.

Bunuri furate din anexa unei locuinte din Vicovu de Sus. Miercuri, in jurul orei 11.00, Politia orasului Vicovu de Sus a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112" despre faptul ca persoane necunoscute au furat bunuri din anexa locuintei unui barbat de 47 de ani din localitate. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de lipsa unui sistem de alarmare sau siguranta, in perioada 24 februarie - 08 martie, prin fortarea sistemului de inchidere, persoane necunoscute au patruns in anexa locuintei victimei si au furat scule electrice si unelte mecanice. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului.