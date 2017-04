Perchezitiile au avut loc in locuinta unui barbat din comuna Valea Moldovei.

Bunuri furate si o arma cu luneta, descoperite in urma unei perchezitii. Miercuri, in baza mandatului de executare a perchezitiei domiciliare emis de Judecatoria Gura Humorului, politistii Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului s-au deplasat insotiti de o grupa SAS din cadrul IPJ Suceava, la locuinta unui barbat, de 37 de ani, din comuna Valea Moldovei. De la domiciliul barbatului au fost ridicate mai multe obiecte susceptibile de a fi furate. Printre bunuri politistii au identificat si o arma neletala, cu luneta. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "nerespectare a regimului armelor si munitiei".