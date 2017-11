Bunuri in valoare de 35.000 lei confiscate de politistii de frontiera suceveni

Soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 3.000 lei.

Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Siret, luni, pe timpul executarii unei misiuni specifice in zona de responsabilitate, au oprit in trafic pe raza orasului Siret, un microbuz marca Mercedes Benz, condus de cetateanul roman Florin C., in varsta de 34 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava. In urma controlului efectuat asupra autoturismului, politistii de frontiera au observat mai multe bunuri, cum ar fi drujbe, accesorii ale acestora si articole de incaltaminte, pentru care soferul nu a putut prezenta documente legale de provenienta. In urma celor constatate oamenii legii au luat masura ducerii soferului si microbuzului la sediul institutiei in vederea efectuarii unui control amanuntit. Astfel, echipa de control a descoperit 40 de drujbe de diferite marci, 465 accesorii pentru acestea si alte bunuri(cizme, pantofi, surubelnite electrice etc), pentru care nu existau documente legale de provenienta.Intreaga cantitate de bunuri in valoare de 35.000 lei a fost ridicata in vederea confiscarii de catre organele vamale, iar persoana in cauza a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 3.000 lei.