Burdujeni.Femeie accidentata in timp ce traversa neregulamentar

Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Femeie accidentata in timp ce traversa neregulamentar strada. Luni, ora 14.40, in timp ce conducea autoturismul pe strada 22 Decembrie din municipiul Suceava, un localnic de 21 de ani, a surprins si accidentat o femeie de 48 de ani, din localitate, care, s-a angajat in traversarea strazii prin loc nemarcat si fara sa se asigure. La fata locului a ajuns un echipaj medical iar dupa ce a primit primul ajutor la fata locului victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Femeia a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral cu plaga escoriata frontala dreapta, contuzie gamba dreapta. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.