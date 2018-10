Bustul lui Iancu Flondor, arhitectul unirii Bucovinei cu Romania, dezvelit la Suceava Foto

Bustul lui Iancu Flondor, arhitectul unirii Bucovinei cu Romania, a fost dezvelit sambata, in cadrul unei ceremonii, la Suceava. Monumentul a fost sfintit de preoti si a fost oficiata si o slujba de comemorare. La evenimentul dedicat Centenarului Unirii au participat autoritati, in frunte cu primarul Sucevei, Ion Lungu si presedintele CJ Suceava Gheorghe Flutur, dar si politicieni. Bustul a fost realizat in cadrul unui proiect realizat de Primaria Suceava si Consiliul Judetean. 'Astazi a avut loc dezvelirea bustului marelui om politic si patriot Iancu Flondor. Este un proiect realizat impreuna cu Consiliul Judetean Suceava.Acesta este considerat arhitectul Unirii Bucovinei cu Romania. Fara Iancu Flondor, spunea Sextil Puscariu, revolutia de unire a Bucovinei cu Romania nu ar fi reusit. Trebuie pus alaturi de Ionel Bratianu, Iuliu Hossu sau Vasile Goldis, mari personalitati cu merite deosebite in realizarea Romaniei Mari. Sa-l cinstim cum se cuvine si sa-l purtam in rugaciuni pe Iancu Flondor cel care ne-a lasat o deosebita mostenire morala si spirituala', a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.