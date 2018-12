CRACIUN IN BUCOVINA. O luna intreaga de manifestari cultural artistice dedicate sfintelor sarbatori

VEZI PROGRAMUL DETALIAT AL EVENIMENTELOR!

O luna de manifestari cultural artistice, in cadrul Programului CRACIUN IN BUCOVINA, program derulat de Consiliul Judetean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina. Evenimentele culturale debuteaza pe 16 decembrie 2018 si se incheie pe 15 ianuarie 2019. Turisti dar si suceveni vor putea participa la concerte de colinde si spectacole de obiceiuri de iarna din Suceava.

Programul evenimentelor culturale:



16 decembrie 2018 SPECTACOL DE COLINDE sustinut de Ansamblul Ciprian Porumbescu, esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intre orele 16 si 18.30;



17 decembrie 2018 SARBATOAREA MINORITATILOR, spectacol sustinut de formatii ale minoritatilor din judetul

Suceava, esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intre orele 16 si 18.30;





18 decembrie 2018 COLINDAM, COLINDAM, spectacol folcloric sustinut de elevii Scolii de Arte Ion Irimescu, esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intre orele 16 si 18.30;



19 decembrie 2018 NE-AM PORNIT SA COLINDAM, concert de colinde sustinut de formatii artistice de amatori din Suceava, esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intre orele 16 si 18.30;



20 decembrie 2018 COLINDAM, COLINDAM, concert sustinut de elevii Scolii de Arte Ion Irimescu, esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intre orele 16 si 18.30;



21 decembrie 2018 SPECTACOL DE COLINDE sustinut de Ansamblul Ciprian Porumbescu si Grupul folcloric Obcina Stanisoarei Malini, esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor, intre orele 16 si 18.30;



22 decembrie 2018 CONCERT DE COLINDE sustinut pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intre orele 16 si 18.30;



23 decembrie 2018 CONCERT DE CRACIUN COLINDAM IN BUCOVINA , spectacol de colinde sustinut pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intre orele 16 si 18.30;



26 decembrie 2018 PE LA NOI DE SARBATORI, spectacole de Anul Nou in judetul Suceava: Putna cu incepere de la ora 12; Sucevita cu incepere de la ora 14; Manastirea Humorului incepand cu ora 16.30, in centrul comunelor;



27 decembrie 2018 FESTIVALUL INTERNATIONAL OBICEIURI DE IARNA Parada obiceiuri de iarna incepand cu ora 11 si spectacol cu incepere de la ora 12, sustinut de formatii din judetul Suceava, regiunea Cernauti si Republica Moldova, pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava;



29 decembrie 2018 PORNITI PLUGUL, FETI FRUMOSI festival de obiceiuri de iarna, Vatra Dornei, intre orele 11 si 19;



29 decembrie 2018 PORNITI PLUGUL, GOSPODARI festival de datini si obiceiuri de iarna, Brosteni, intre orele orele 11 si 19; Intre 13 si 15 ianuarie 2019, FESTIVALUL OBICEIURILOR DE IARNA PE STIL VECHI Draguseni si Regiunea Cernauti.