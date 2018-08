Cabina unui TIR a luat foc pe DN 17, pe raza localitatii Ilisesti

Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.

Cabina unui TIR a luat foc, joi dupa-amiaza, pe DN 17, pe raza localitatii Ilisesti. Un barbat de 42 de ani, din comuna Patrauti, in timp ce conducea capul tractor ce tracta o cisterna, incarcata cu ciment, din directia Suceava catre Gura Humorului, la un moment dat a observat ca din compartimentul motor iesea fum. Soferul a oprit TIR-ul pe marginea drumului, a decuplat cisterna de capul tractor, moment in care incendiul a izbucnit sub cabina. Participantii la trafic au sunat la 112. La fata locului au ajuns militarii Detasamentului de Pompieri Suceava cu o autospeciala de stingere. La sosirea echipajelor, ardea generalizat capul tractor. Au ars elemente combustibile din cabina, din compartimentul motor si de la puntea fata. Cabina TIR-ului a fost distrusa in proportie de 95 la suta. S-au degradat sasiul si puntea spate, precum si picioarele de sustinere ale semiremorcii. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.