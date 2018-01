Cacica. Un sofer a intrat cu autoutilitara intr-un podet, dupa care s-a rasturnat intr-un sant

Accidentul s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum.

Un sofer a intrat cu autoutilitara intr-un podet, dupa care s-a rasturnat intr-un sant. Marti, in jurul orei 10.00, in timp ce conducea autoutilitara pe DN 2E, din comuna Cacica, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, un barbat de 41 de ani, din orasul Gura Humorului, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un podet din beton, dupa care s-a rasturnat intr-un sant. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.