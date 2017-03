"Cadou" de 8 Martie pentru o soferita din municipiul Suceava. Tanara s-a ales cu dosar penal

Tanara a fost prinsa la volanul unui autoturism neinmatriculat.

"Cadou" de 8 Martie pentru o soferita din municipiul Suceava. Miercuri, ora 21.10, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe strada Calea Obcinilor din municipiului Suceava, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de o femeie de 26 de ani din localitate. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat, autorizatia provizorie de circulatie fiind expirata din data 04 februarie. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.