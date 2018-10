Cadru militar, retinut dupa ce beat fiind a produs un accident mortal, la Paltinoasa

Barbatul de 48 de ani, din comuna Paltinoasa, a dat cu masina chiar peste matusa sa.

Cadru militar, retinut dupa ce beat fiind a produs un accident mortal. Politistii au facut peste 20 de filtre in trafic pentru prinderea acestuia. Accidentul a avut loc pe DN 17, in interiorul localitatii Paltinoasa, vineri seara. In timp ce conducea autoturismul, pe fondul vitezei neadaptate la conditiile de trafic pe timp de noapte si a faptul ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice, Ioan Carpiuc de 48 de ani, din comuna Paltinoasa, a surprins si accidentat mortal o femeie de 75 de ani, din aceeasi localitate, angajata in traversarea regulamentara a partii carosabile, pe marcajul pietonal.Victima a fost proiectata la o distanta de 14 metri pe trotuar.

Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a fugit de la fata locului

Politistii au organizat o ampla actiune de cautare a vehiculului implicat si a soferului. Au fost constituite 20 de filtre rutiere si au fost vizionate imaginile video din zona drumurilor publice. Prin mijloace criminalistice si activitati investigative a fost identificat soferul, iar autoturismul ce prezenta avarii, a fost gasit intr-un garaj.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, la ora 23.07, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "ucidere din culpa", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie", ce va fi solutionat procedural.

Ioan Carpiuc este cadru militar si a dat cu masina chiar peste matusa lui. Acesta a fost rerinut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi.