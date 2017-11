Cafea si mic dejun gratis oferite de un local soferilor care nu se urca la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice VIDEO

Administratorul localului discuta si cu alti patroni de cluburi si localuri sucevene pentru ca ideea sa fie pusa in practica in cat mai multe locuri.

Patronul localului Apropo Cafe ia atitudine fata de numarul mare de accidente petrecute in judetul Suceava pe fondul consumului de alcool si vine cu o initiativa demna de lauda. Soferii care consuma alcool in localul respectiv sunt rugati sa lase cheile masinii la bar si vehiculul in parcarea supravegheata video iar a doua zi acestia primesc gratuit micul dejun si o cafea. Ideea i-a venit patronului localului respectiv dupa tragicul accident in care cinci tineri au murit la Ilisesti in timp ce ce intorceau de la o petrecere organizata intr-un club sucevean. Acesta discuta acum si cu ceilalti patroni de cluburi si localuri sucevene pentru ca ideea sa fie pusa in practica in cat mai multe locuri(vezi declaratii Catalin Faraon, patron Apropo Cafe).Clientii restaurantului sunt multumiti de oferta si nu ezita sa lase cheile la bar atunci cand servesc cate un pahar cu prietenii, mai ales in weekend(vezi declaratii clienti). In localul respectiv si politistii au lasat materiale informative despre efectele consumului de alcool iar chelnerii le afiseaza la vedere sau le pun pe mesele clientilor, pentru a trage un semnal de alarma. "Mic dejun si cafea din partea casei pentru soferii care schimba mentalitati prin exemplul personal. Daca iti petreci seara in cafenea, la un pahar de vorba, te invitam sa iti lasi cheia la bar. Avem noi grija de masina ta peste noapte. Daca vrei, iti chemam si un taxi. Iar dimineata, cand vii dupa ea, te asteptam cu cafea si mic dejun din partea noastra.Cel mai important este gestul tau, care poate schimba comportamente si poate salva vieti. Micul dejun gratuit e felul nostru de a-ti multumi.Ai grija de tine, de cei dragi tie si de partenerii de trafic!" este mesajul publicat de proprietarii localului pe Facebook.