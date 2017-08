Cainii din punctele vamale intra intr-un program intens de pregatire

Incepand de luni, 28 august, echipele canine din punctele vamale intra intr-un program intens de eficientizare, care va dura pana la finele lunii noiembrie. Astfel, cainii care au implinit varsta de pensionare se vor retrage din activitate, iar pentru noile echipe canine vor fi organizate stagii de invatare a tehnicilor de depistare a tigaretelor ilegale, drogurilor si banilor. Pentru echipele aflate deja in activitate, vor fi sustinute sesiuni de recapitulare si perfectionare. Totodata, vor fi imbunatatite metodele de control folosite la verificarea autoturismelor, camioanelor, autocarelor, containerelor, depozitelor si incaperilor, sacilor postali si valizelor.In punctele vamale din tara sunt active 43 de echipe canine mobile. Dintre acestea, 31 sunt antrenate sa depisteze tigarete ilegale. Alte zece au dubla specializare(droguri si produse din tutun). Doua sunt specializate in detectarea drogurilor, cashului si tigaretelor. In baza Protocolului cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala(ANAF), JTI a donat Vamii Romane, incepand din 2010, circa 40 de caini si echipamentele necesare(inclusiv pentru transport). Tot cu sprijinul JTI, incepand din acest an, si autoritatile din Moldova si Serbia vor extinde folosirea echipelor canine in punctele vamale. Cainii care vor fi activi in punctele vamale din Serbia, vor fi instruiti in centrul de formare a echipelor canine din Giurgiu.In perioada ianuarie-iulie 2017, cainii special instruiti au depistat circa 1,1 milioane tigarete ilegale si aproximativ 29 kilograme de tutun. Investitia in formarea echipelor canine este foarte redusa in raport cu valoarea capturilor si amenzilor. Aproape zilnic, cainii prezenti in punctele vamale reusesc sa depisteze produse din tutun, in cadrul unor controale cu grad ridicat de dificultate. De exemplu, la inceputul lunii iunie, cainele Max a depistat la Sculeni 1.171 pachete tigarete, intr-un autocamion cu remorca frigorifica. Tigaretele erau depozitate in peretele frontal al remorcii, in instalatia de racire. Captura a fost facuta de echipa canina fara nici un sprjin sau informatie preliminara din partea Vamii sau a Politiei de Frontiera. La Portile de Fier, cainele Sid, pensionat recent, a gasit 256 pachete ascunse in airbagul din bord al unei masini. Locasul era prevazut cu sistem de deschidere actionat electric. Acelasi caine Sid, la punctul de trecere a frontierei Calafat, a depistat 4.560 pachete tigarete ilegale. Pachetele erau depozitate intr-o lada frigorifica, in dublura tavanului si erau acoperite cu carnati!

Conform ultimului studiu al companiei de cercetare Novel, piata neagra a tigaretelor a crescut in iulie la 16%, cu 0,9 p.p. mai mult decat in mai 2017, fiind prima crestere inregistrata dupa aproape un an de scaderi consecutive.